Basket Academy Catanzaro – Svincolati Milazzo 74-66. Parziali : 20-24 36-31 56-49. La Svincolati Milazzo cede il passo sul parquet del Pala Pulera’ di Catanzaro nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale.

Palla a due con i mamertini che registrano le pesanti assenze di Giambò e Malual per infortunio . La formazione di casa iparte bene e dopo un minuto e mezzo di gioco va sul +4. Rimsa accorcia, i calabresi allungano nuovamente ma Milazzo dapprima agguanta la parità e successivamente va sul +2 grazie a cinque punti consecutivi dell’ottimo Valerio Costa. I padroni di casa ribattono prontamente e firmano il nuovo vantaggio, ma è Maiorana ad ergersi a protagonista nel finale della frazione. Il giovane Milazzese, valido il suo apporto anche in fase difensiva, va a segno con quattro punti consecutivi riportando avanti i suoi. La compagine calabrese reagisce, Rimsa e compagni toccano il +3 mentre un canestro di Tyrthshnik nell’ultimo minuto vale il – 1. Nell’ultimo possesso del quarto ed a fil di sirena è ancora Maiorana a piazzare la bomba del +4 che fa esplodere il settore ospiti del Pala Giovino, presente un nutrito gruppo di tifosi milazzesi. La prima frazione si chiude sul +4 Svincolati, 20-24.

Nei primi minuti del secondo periodo i ragazzi di Coach Priulla continuano a rimanere davanti, Marangon e Bolletta trovano la via del canestro, il tabellone segna 25-28 a 6:14 dal riposo lungo. L’ ex Battaglia si accende e Catanzaro opera il sorpasso ma una nuova tripla di Maiorana ricaccia indietro i locali. Gli ospiti si appannano, molte le palle perse e la formazione di Coach Sant’Ambrogio ne approfitta, il finale di frazione è tutto dei catanzaresi che chiudono sul +5 il secondo quarto, 36-31.

Al rientro i Calabresi spingono sull’acceleratore toccando il +10 con Bartolozzi. Bolletta e Lalic realizzano consecutivamente, – 5 Milazzo dopo tre minuti e trenta. È ancora Tyrtyshnyk a colpire da oltre l’arco, +8 mentre Rimsa e Maiorana tentano di ridurre il gap. A 2:46 dalla terza sirena è – 5 per i biancoblù siciliani. Maiorana al suo quarto fallo viene richiamato in panchina, Okilievic mette il canestro del +7, arriva la tripla di La Bua per la Svincolati ma la bomba ancora di Battaglia chiude la frazione sul +7 per Catanzaro, 56-49.

Ultimi dieci minuti, Rimsa e Lalic per il – 3 in avvio ma è Dozic per i padroni di casa ad accendersi, +12 per loro a metà frazione. Costa e Rimsa provano a scuotere i compagni nel finale di gara ma è ormai troppo tardi. La Basket Academy Catanzaro conquista i due punti sul punteggio finale di 74-66.

Basket Academy Catanzaro. Greco 1 Falappi ne Battaglia 13 Procopio ne Gaye 4 Canestrari 3 Bartolozzi 11 Okilievic 12 Tyrtyshnyk 18 Basile, Giglio 2 Dozic 11. Allenatore Sant’Ambrogio

Svincolati Milazzo. Maiorana 12 Costa 16 Giambò ne Letizia, Lalic 4 Bolletta 7 Rimsa 17 Alioto, Marangon 5 Onwuta ne La Bua 5. Allenatore Priulla /Vice All. Costantino

Arbitri: Files-Giunta

