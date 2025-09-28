Stretto di Messina precisa che nessuna installazione di pontili è prevista all’interno del territorio comunale milazzese.

«Tale ipotesi, frutto di un’errata interpretazione mediatica, è priva di fondamemto e non è mai stata riportata dall’amministratore delegato della Stretto di Messina. Infatti il progetto definitivo è corredato dal piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e dal piano delle percorrenze, che riporta tutte le viabilità interessate. Tali piani sono stati trasmessi al Mase, ed approvati dalla Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale. Da tali documenti, si evince che il comune di Milazzo non è interessato da alcuno spostamento di mezzi per il trasporto di materiali.

La società ha, da sempre, tenuto costanti interlocuzioni con le amministrazioni a qualsiasi titolo coinvolte nella realizzazione del Ponte sullo Stretto e ciò sarebbe valso anche per la città mamertina».

Nei giorni scorsi che Milazzo era uno dei comuni interessati al trasferimento dei materiali di scarto del cantieri del Ponte sullo Stretto è stata diffusa da alcuni giornali locali.

Ieri sera in un comunicato stato del sindaco di Milazzo Pippo Midili il secco no a questa ipotesi

