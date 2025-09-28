Lunedì 29 settembre, alle 16, l’Amministrazione comunale consegnerà all’associazione “Amici degli animali Barcellona – Milazzo” il canile e il gattile realizzati in una parte dell’ex mattatoio comunale di via Sardegna, a Fiumarella.

L’associazione ha sottoscritto col Comune un comodato d’uso gratuito per tre anni.

«La presenza di un “rifugio”, che a differenza del canile, prevede una permanenza limitata dell’animale, permetterà sicuramente una miglior gestione dei cani – afferma l’assessore Francesco Coppolino, firmatario della proposta della delibera – i quali, dopo essere stati opportunamente curati e sterilizzati comunque potranno essere adottati. Un ennesimo segnale dell’impegno attivo nella tutela degli animali insieme alla grande attenzione e all’impegno profuso in questi anni dalle associazioni di volontari presenti sul territorio. Un ringraziamento personale lo faccio a tutto l’ufficio tecnico del comune diretti dall’ingegniere Fabio Marino e soprattutto l’architetto Tommaso Maiomone che ha seguito i lavori fin dall’inizio».

L’ex mattatoio di via Sardegna, mai utilizzato per le finalità per le quali era stata costruito e ridotto negli anni ad un bene abbandonato, rifugio di barboni. Dopo la bonifica dell’area sono stati realizzati 9 box per cani di grossa taglia e 3 box modulari, all’interno di un’oasi verde, prevedendo uno spazio per i volontari nell’immobile che avrebbe dovuto ospitare gli uffici del custode del mattatoio. Nella zona antistante si trova il gattile.

