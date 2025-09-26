Humanitas per le Isole Eolie, il 17 e 18 ottobre due giorni di visite gratuite di Senologia e Urologia

La prevenzione non ha confini e, con l’iniziativa dal titolo Humanitas per le Isole Eolie, arriva nel cuore dell’arcipelago eoliano con due giornate di visite gratuite dedicate agli abitanti delle sette isole del Mar Tirreno. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2025, l’Ambulatorio Polispecialistico Eoliano COT, in via Torrente Cappuccini 12 a Lipari (ME), ospiterà l’evento promosso da Humanitas Istituto Clinico Catanese e COT Istituto Clinico Polispecialistico, in occasione del quale verranno messe a disposizione della popolazione eoliana visite gratuite senologiche e urologiche.

Nello specifico, le visite senologiche sono rivolte alle donne tra i 25 e i 50 anni, nate o residenti nelle isole Eolie. L’iniziativa e rientra nel progetto Sorrisi in Rosa, con il quale Humanitas – dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Piemonte – pone l’accento sull’importanza della prevenzione del tumore alla mammella, con iniziative che hanno luogo per tutto il mese di ottobre. Parallelamente, sono previste visite urologiche gratuite per uomini tra i 40 e i 60 anni, anch’essi nati o residenti nelle isole Eolie.

Gli appuntamenti si svolgeranno venerdì 17 ottobre dalle ore 15:00 alle 19:00 e sabato 18 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

Per effettuare la prenotazione delle visite è possibile collegarsi ad Eventbrite.

Visite senologiche – https://humanitasperleisoleeolievisitesenologiche.eventbrite.com

Visite urologiche – https://humanitasperleisoleeolievisiteurologiche.eventbrite.com

Durante le due giornate, specialiste e specialisti di Humanitas Istituto Clinico Catanese e di COT Istituto Clinico Polispecialistico, saranno inoltre a disposizione per consulti e approfondimenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla centralità dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

«Portare la prevenzione direttamente nelle isole significa offrire un sostegno concreto ai cittadini che vivono in territori più piccoli e complessi da raggiungere – sottolinea Giuseppe Sciacca, Amministratore Delegato di Humanitas Istituto Clinico Catanese e di COT Istituto Clinico Polispecialistico di Messina.– “ Queste giornate sono un’occasione concreta per uomini e donne di prendersi cura della propria salute grazie al lavoro congiunto di specialisti e istituzioni locali ed è per noi un primo passo per rispondere a necessità reali in un luogo in cui è necessario farlo».

«Queste due giornate di prevenzione alle Isole Eolie, per me hanno un valore straordinario. – dichiara Marco Ferlazzo, Presidente di COT Messina. – Da oltre cinquant’anni vivo la storia di COT e a Lipari sono le radici della mia famiglia e dove continuo a trascorrere parte della mia vita. Questa iniziativa rappresenta un segno concreto di ciò che può fare il percorso che abbiamo intrapreso insieme ad Humanitas. È la dimostrazione di come l’unione di competenze e valori possa tradursi in un beneficio reale per la comunità».

Con questa iniziativa, Humanitas conferma l’impegno a diffondere la cultura della prevenzione in tutto il Mediterraneo, con un’attenzione particolare agli abitanti delle Isole Eolie.

Le visite avranno luogo negli spazi dell’Ambulatorio Polispecialistico Eoliano COT – Via Torrente Cappuccini, 12 – Lipari (Me).

