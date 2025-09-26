“Era quello il tempo del ferry boat. Un viaggio siciliano tra ricordi e ritorni”. E’ questo il titolo del libro del romanzo di Francesco Iarrera, un milazzese che vive a Milano, ma che ha mantenuto profondi legami con la sua terra d’origine. Il volume ripercorre oltre un secolo di storia familiare per ricostruire, tramite i ricordi del protagonista e dei suoi antenati, un’identità frammentata dal tempo e dalla distanza. Sul filo della memoria, tra riti antichi, partenze dolorose e ritorni carichi di significato, riaffiorano volti, profumi, mestieri, e la voce della Sicilia, terra d’origine e di destino.

Al centro di tutto è la casa di Olivarella, rifugio dell’anima e scrigno di un passato che non smette di parlare. Ed è proprio lì che il protagonista comprende il senso del proprio cammino, riscoprendo l’intima e indissolubile unione tra eros e thanatos, tra vita e morte, tra radici e rinascita.

Il libro è stato presentato ieri, 25 settembre a San Filippo del Mela e la scorsa estate qui a Milazzo.

Francesco Iarrera è nato in Sicilia nel 1956, ma la sua storia prende presto una piega settentrionale: a soli quattro anni si trasferisce con la famiglia in Lombardia, dove crescerà e costruirà la sua vita. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, ha scelto di dedicarsi all’insegnamento, diventando docente di geografia negli istituti superiori della provincia milanese.

Nel corso della sua carriera ha saputo unire la passione per la didattica con quella per la scrittura, collaborando con la casa editrice Zanichelli come autore di libri scolastici.

Il suo impegno nel raccontare e valorizzare le esperienze umane si ritrova anche nel volume Ho viaggiato fin qui (Erickson), di cui è coautore: un’opera corale che raccoglie le testimonianze dei “nuovi italiani” dell’Istituto Montale di Cinisello Balsamo, la scuola dove ha insegnato per molti anni e che ha rappresentato un punto di incontro tra culture, storie e futuri possibili.

Il libro è in vendita a Milazzo alla libreria Filoramo

