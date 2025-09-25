E’ stata presentata ufficialmente oggi al Teatro Trifiletti di Milazzo l’App “Gli Esploratori” dell’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”. Si tratta di un’applicazione ideata grazie ad un progetto del GAL Tirreno Eolie dove ognuno è chiamato a diventare protagonista di una grande caccia al tesoro che unisce cultura e divertimento. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: dare nuova luce a un patrimonio straordinario ma spesso nascosto. I borghi del Tirreno e delle Eolie custodiscono tesori artistici, naturalistici ed enogastronomici che meritano di emergere e di essere raccontati. Questa volta tramite un gioco che rappresenta un linguaggio universale per gli adulti ma soprattutto per i bambini.

E sono stati proprio gli oltre trecento ragazzi delle scuole medie milazzesi e di Lipari ad essere oggi protagonisti della presentazione ufficiale in cui è stato spiegato nei minimi dettagli come funziona l’applicazione, giornata dei diritti dell’infanzia. Per vincere è necessario raccogliere le gemme posizionate in più punti dei quattordici comuni dell’area tirrenica messinese e delle Isole Eolie: Milazzo, Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Venetico, Valdina e Pace del Mela.

Nel gioco si procede a tappe. Dopo avere scaricato l’app dell’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”, bisogna scegliere un comune di partenza e lasciarsi guidare. Ogni sfida completata permette di raccogliere gemme digitali, trasformando la curiosità in ricompensa. Ogni 20 gemme si avrà un premio concreto: una granita, una degustazione, un gadget, un’esperienza locale. Nel momento in cui il partecipante ha completato la scoperta delle gemme di tutti i comuni, riceverà il prestigioso riconoscimento di “Viaggiatore del Chersoneso d’Oro”: una console o una bicicletta.

Le scuole avranno un ruolo centrale, con laboratori e percorsi didattici che trasformeranno i più giovani in veri ambasciatori del territorio. Ma l’invito è aperto a chiunque: famiglie, viaggiatori curiosi, cittadini che desiderano riscoprire il proprio borgo con occhi nuovi. Oggi sul palco del teatro milazzese Sonia Andaloro ha condotto la presentazione e il comico messinese Danny Napoli con la sua travolgente simpatia è riuscito a portare l’attenzione dei giovani spettatori sia sull’importanza della nuova app che su temi di attualità legati al mondo dei giovanissimi.

Proiettati anche i video delle gemme che raccontano la storia, la cultura e le tradizioni di ogni singolo comune alla presenza degli amministratori locali: in primis l’assessore comunale di Milazzo con delega all’Ecomuseo Antonio Nicosia, l’assessore di Pace del Mela Mario Schepis, ⁠il vicesindaco di San Filippo del Mela Valentino Colosi, il consigliere comunale di Venetico Nino Giorgianni, ⁠ e ancora l’assessore di Torregrotta Pippo Pandolfo, ⁠ l’assessore di Santa Lucia del Mela Benedetto Merulla, l’assessore di Valdina Piero Marchetta e Davide Starvaggi di Lipari.

In chiusura le riflessioni del presidente del Gal Tirreno-Eolie Mario Sfameni, del direttore dello stesso organismo Luigi Amato e del presidente dell’Ecomuseo Chersoneso D’Oro Riccardo Giambò. Intervenuti anche Gabriele Nostro Gruppo studentesco “All-in” Milazzo e Verdiana Venuto di E20 divini che curano il rapporto di divulgazione dell’iniziativa presso le istituzioni scolastiche.

