Cimitero Milazzo, avviato il rifacimento di terrazzamenti. Attesa l'area per le urne funerarie 25 Settembre 2025 Cronaca Avviati al cimitero comunale di Milazzo i lavori di rifacimento della pavimentazione di alcuni terrazzamenti procedendo alla impermeabilizzazione delle sottostanti cappelle gentilizie. Un intervento che era stato sollecitato anche dai familiari di defunti per le continue infiltrazioni provenienti dal tetto. La ditta appaltatrice sta effettuando i lavori per un ammontare di circa 200 mila euro. Dopo aver disposto la costruzione di altre 80 edicole funerarie, l'amministrazione è altresì intenzionata a realizzare anche un'area dedicata alle urne funerarie, per consentire ai parenti di chi ha scelto di essere cremato di depositare in un apposito locale l'urna. Una pratica, quella della cremazione, che ancora Milazzo trova poco riscontro ma che va presa in considerazione per adeguarsi a diverse esigenze.