Perde il controllo dell’auto scendendo dalla Salita Cappuccini e finisce sull’aiuola spartitraffico di Vaccarella.

Il giovane alla guida, che è miracolosamente uscito illeso dall’incidente, ha notato proprio ai piedi della discesa il fumo uscire dalla macchina e ha tentato invano di frenare.

Nel momento in cui si è reso conto che i freni non rispondevano al comando e dopo aver preso un palo della segnaletica sul lato destro si è buttato fuori dalla macchina che era ormai avvolta dalle fiamme.

Distrutta l’aiuola, macchina completamente bruciata soprattutto nella parte anteriore. Illeso il giovane autista.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Tutta la zona è invasa dalla puzza di bruciato.

