Milazzo, perde il controllo dell'auto in fiamme nella Salita Cappuccini. Distrutta l'aiuola di Vaccarella 24 Settembre 2025 Perde il controllo dell'auto scendendo dalla Salita Cappuccini e finisce sull'aiuola spartitraffico di Vaccarella. Il giovane alla guida, che è miracolosamente uscito illeso dall'incidente, ha notato proprio ai piedi della discesa il fumo uscire dalla macchina e ha tentato invano di frenare. Nel momento in cui si è reso conto che i freni non rispondevano al comando e dopo aver preso un palo della segnaletica sul lato destro si è buttato fuori dalla macchina che era ormai avvolta dalle fiamme. Distrutta l'aiuola, macchina completamente bruciata soprattutto nella parte anteriore. Illeso il giovane autista. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Tutta la zona è invasa dalla puzza di bruciato.