Milazzo, incidente auto moto a Ponente. Ferito un sedicenne 23 Settembre 2025 Cronaca Incidente stamattina sulla litoranea di Ponente. Ancora da stabilire la dinamica ma lo scontro è avvenuto tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il ragazzo di sedici anni a bordo del motociclo. Rimasto a terra, ferito ad una gamba, è stato soccorso da un volontario della Croce Rossa di Milazzo che si è fermato non appena ha notato l'incidente. Appena arrivata l'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità.