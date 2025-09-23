Incidente stamattina sulla litoranea di Ponente. Ancora da stabilire la dinamica ma lo scontro è avvenuto tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio il ragazzo di sedici anni a bordo del motociclo. Rimasto a terra, ferito ad una gamba, è stato soccorso da un volontario della Croce Rossa di Milazzo che si è fermato non appena ha notato l’incidente.

Appena arrivata l’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità.

