I manifestanti pro Palestina “irrompono” al Comune di Milazzo e chiedono di prendere parte al consiglio comunale. Ieri sera la sessione consiliare ordinaria ha vissuto così momenti di forte tensione. Il gruppo che, protestava per il silenzio del Comune davanti al genocidio che si consuma nella striscia di Gaza sotto gli occhi del mondo, ha cominciato non appena arrivato in aula a gridare e ad utilizzare espressioni offensive. Ed inutili sono stati, all’inizio, gli ammonimenti da parte del presidente del consiglio Alessandro Oliva e delle forze dell’ordine presenti in aula.

Il dibattito è diventato particolarmente vivace in consiglio comunale dopo l’approvazione del documento contro il massacro di Gaza e a sostegno della Palestina. Quando Oliva ha informato i presenti di questo documento stilato e firmato da tutti i consiglieri comunali proprio per denunciare le vicende che in Medio Oriente fanno registrare un’escalation di atrocità e di massacri e per esprimere una ferma condanna del genocidio in atto a Gaza e nei territori occupati della Palestina.

Un documento che “condanna con fermezza la catastrofe umanitaria ed il massacro in atto nella striscia di Gaza, che, per la sua entità e natura, assume i tratti di un genocidio ai danni della popolazione civile palestinese; ripudiava ogni forma di guerra, riaffermando con convinzione che nessuna causa può giustificare la distruzione sistematica della vita umana, della dignità e dei diritti fondamentali; esprimeva un profondo sdegno per la distruzione deliberata di ospedali, scuole, presidi umanitari e infrastrutture civili, così come per l’utilizzo della fame e dell’isolamento come strumenti di guerra; denunciava la responsabilità politica del primo Ministro Israeliano Benjamin Netanyahu e del suo governo, ritenendoli responsabili di un’azione militare che ha travalicato ogni limite di legittimità ed umanità; denunciava la responsabilità politica di Hamas; sottolineava l’unità bipartisan del presente atto, espressione di una volontà condivisa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, perché la difesa della vita umana va oltre ogni differenza ideologica, o partitica. Nel documento si chiede al governo italiano di attivarsi con urgenza, in tutte le sedi diplomatiche, per un cessate il fuoco immediato, l’apertura di corridoi umanitari permanentied il riconoscimento pieno dei diritti del popolo palestinese; si impegna il Sindaco e la Giunta a trasmettere il presente atto all’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), affinché si faccia promotrice, in sede assembleare, di un documento unitario che raccolga l’adesione dei Sindaci di tutta Italia e rappresenti una voce condivisa, forte ed autorevole a favore della pace, dei diritti umani e della protezione dei civili a Gaza; si invita la cittadinanza a riflettere sull’importanza della pace e della solidarietà tra i popoli, promuovendo, anche a livello locale, azioni di sensibilizzazione e sostegno umanitarioverso la popolazione colpita. Ed infine si impegna ancora il Sindaco e la Giunta ad aderire alla rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese e a porre in essere gli obiettivi che la rete si è data”.

I presenti in aula appartenenti a diverse realtà sociali, culturali ed associative, però, hanno lamentato la mancata convocazione un consiglio aperto per affrontare la vasta e complessa tematica con intervento anche dei cittadini, nonostante un impegno risalente al 30 luglio. Ad accendere ancora di più gli animi l’intervento di Giammarco Codraro. Dopo il quale l’aula è stata fatta sgomberare tra le urla per proseguire i lavori programmati.

All’ordine del giorno della seduta ordinaria infatti c’era la revisione biennale della pianta organica delle farmacia comunali, ma la proposta presentata dall’assessore Angelo Maimone che conferma la presenza di 10 sedi, di cui 8 urbane e 2 rurali. La proposta è stata rinviata in quanto – come evidenziato dal consigliere Alessio Andaloro – era priva del parere della commissione consiliare, che non si è riunita in quanto deve ancora procedere alla nomina del nuovo presidente dopo le dimissioni della consigliera Maria Magliarditi. Un rilievo che è stato respinto dal vicepresidente del civico consesso, Mario Sindoni il quale ha sottolineato che essendo i componenti della commissione consiglieri comunali erano nelle condizioni di formulare parere in aula. Procedura non condivisa da Maisano, mentre Andaloro ha ribadito che la questione è tutt’altro che semplice da affrontare e quindi da votare in quanto col calo della popolazione degli ultimi anni – ha detto – oggi appare eccessiva la presenza di 10 farmacie in città. “Ritengo pertanto che il numero dovrebbe anche diminuire, visto che la previsione è di una farmacia per ogni 3.300 abitanti”. In sede di votazione per il rinvio, favorevoli 14 e contrari 6, per cui se ne discuterà in altra seduta. Il civico consesso ha poi approvato poi, con 15 voti favorevoli e 4 astenuti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio per l’importo di € 2.109,12 derivante da sentenza del Tar di Catania. I lavori sono stati rinviati a lunedì prossimo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin