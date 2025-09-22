Il coordinamento cittadino “Insieme per la Palestina”, convoca un presidio per oggi, lunedì 22 settembre alle 18, davanti al Palazzo Comunale di Milazzo. Già da stamattina è attivo un punto informativo.

«In occasione della giornata di sciopero generale per Gaza abbiamo deciso di tornare in piazza al fianco del popolo palestinese. Sentiamo l’esigenza di ribadire a Giunta e Consiglio comunale l’urgenza di prendere una posizione chiara contro lo Stato genocidiario di Israele, contribuendo alla pressione nei confronti del governo regionale e nazionale affinchè interrompano ogni rapporto con esso».

«Come cittadine e cittadini di Milazzo – scrive il collettivo Malerba – appartenenti a diverse realtà sociali, culturali e associative, torniamo a rivolgerci al sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, dopo mesi di silenzio. La nostra richiesta era, ed è tuttora, precisa: convocare un Consiglio Comunale aperto per discutere una presa di posizione ufficiale di condanna del genocidio in atto a Gaza e nei territori occupati della Palestina. Ma nulla è stato ancora fatto. Milazzo non può restare in silenzio. La nostra città non ha intenzione di tacere: pretendiamo che il Consiglio Comunale si esprima e convochi il prima possibile un momento pubblico di confronto. Occorre una ferma condanna pubblica, con contestuale assunzione dell’impegno ad esercitare pressione sul Governo regionale e il Governo Nazionale, affinché venga immediatamente interrotto ogni rapporto con lo stato genocida di Israele. Solo così potrete dimostrare di rappresentare davvero questa città e la sua coscienza civile. La pace non è neutrale, e il silenzio oggi è complicità».

La vicinanza alle vittime civili di Gaza nei giorni scorsi è stata espressa anche dall’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo che ha diffuso un documento condannando la violenza e le guerre che colpiscono soprattutto bambini e famiglie innocenti.

Dirigente e docenti ribadiscono il dovere morale della scuola di educare al rispetto della dignità umana, al dialogo interculturale e alla risoluzione pacifica dei conflitti.



