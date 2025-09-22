“Insieme per la Palestina”, oggi presidio davanti al Comune. «Milazzo non può restare in silenzio» 22 Settembre 2025 Il coordinamento cittadino “Insieme per la Palestina”, convoca un presidio per oggi, lunedì 22 settembre alle 18, davanti al Palazzo Comunale di Milazzo. Già da stamattina è attivo un punto informativo. «In occasione della giornata di sciopero generale per Gaza abbiamo deciso di tornare in piazza al fianco del popolo palestinese. Sentiamo l’esigenza di ribadire a Giunta e Consiglio comunale l’urgenza di prendere una posizione chiara contro lo Stato genocidiario di Israele, contribuendo alla pressione nei confronti del governo regionale e nazionale affinchè interrompano ogni rapporto con esso». «Come cittadine e cittadini di Milazzo – scrive il collettivo Malerba – appartenenti a diverse realtà sociali, culturali e associative, torniamo a rivolgerci al sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, dopo mesi di silenzio. La nostra richiesta era, ed è tuttora, precisa: convocare un Consiglio Comunale aperto per discutere una presa di posizione ufficiale di condanna del genocidio in atto a Gaza e nei territori occupati della Palestina. Ma nulla è stato ancora fatto. Milazzo non può restare in silenzio. La nostra città non ha intenzione di tacere: pretendiamo che il Consiglio Comunale si esprima e convochi il prima possibile un momento pubblico di confronto. Occorre una ferma condanna pubblica, con contestuale assunzione dell’impegno ad esercitare pressione sul Governo regionale e il Governo Nazionale, affinché venga immediatamente interrotto ogni rapporto con lo stato genocida di Israele. Solo così potrete dimostrare di rappresentare davvero questa città e la sua coscienza civile. La pace non è neutrale, e il silenzio oggi è complicità». La vicinanza alle vittime civili di Gaza nei giorni scorsi è stata espressa anche dall’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo che ha diffuso un documento condannando la violenza e le guerre che colpiscono soprattutto bambini e famiglie innocenti. Dirigente e docenti ribadiscono il dovere morale della scuola di educare al rispetto della dignità umana, al dialogo interculturale e alla risoluzione pacifica dei conflitti. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 163 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT