Trovato morto Letterio Bisazza l’uomo di 71 anni scomparso mercoledì scorso dalla sua abitazione di Santa Lucia.

Le ricerche portate avanti dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e dal corpo forestale si sono concluse poco più di un’ora fa con il ritrovamento del corpo dell’uomo riverso a terra. A quanto pare sarebbe stato ritrovato nei pressi di fondo Madoro, da un abitante del posto coinvolto nelle ricerche.

La notizia, appena comunicata alla famiglia, lascia senza parole l’intera comunità di Santa Lucia che in questi giorni ha vissuto giorni di grande apprensione.

Adesso bisognerà ricostruire cosa sia realmente accaduto e le cause del decesso.

IL MESSAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA LUCIA. Le ricerche di Lillo Bisazza, il nostro concittadino di 71 anni scomparso mercoledì scorso, si sono concluse. Purtroppo il corpo del nostro concittadino è stato ritrovato oggi, verso mezzogiorno, in prossimità di un rifornimento di carburante nella zona di Patti, dopo giorni di intense ricerche che hanno visto impegnate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118.

La nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Bisazza in questo momento di immenso dolore. Lillo rimarrà nel cuore di tutti noi.

L’Amministrazione Comunale ringrazia quanti hanno collaborato nelle ricerche e tutti coloro che in questi giorni difficili hanno offerto sostegno e solidarietà alla famiglia.

