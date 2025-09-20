La sicurezza della Via Tenente Giacomo Picciolo e delle vie limitrofe del quartiere di S. Pietro di Milazzo al centro di una mozione presentata dal consigliere comunale Damiano Maisano.

Il documento raccoglie il malumore di molti cittadini e famiglie residenti nel quartiere di S. Pietro che da tempo lamentano che molte strade presentano gravi criticità. Anche per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Prima fra tutte la via Tenente Giacomo Picciolo che in passato è stata anche oggetto di diversi gravi incidenti stradali due dei quali mortali in cui sono rimaste vittime due giovanissimi abitanti del quartiere. Ecco perchè Damiano Maisano ritiene prioritaria la realizzazione dei dossi e/o dissuasori rallentatori di velocità e di un sistema di videosorveglianza.

Quello che Maisano chiede al sindaco Pippo Midili e alla giunta comunale è una nuova illuminazione pubblica nel Vico Primo Tenente Giacomo Picciolo, il rafforzamento della stessa illuminazione pubblica con luci a led in tutte le vie limitrofe del quartiere di S. Pietro, il rifacimento del manto stradale in tutta la strada della Via Tenente Giacomo Picciolo, la realizzazione di dossi rallentatori e/o dissuasori per limitare la velocità di tutti i veicoli in transito, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, la riparazione e/o sostituzione di tutte le griglie di scolo d’acqua rotte e ribassate dal livello stradale, la sostituzione immediata dei tombini senza copertura, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale mancante e di predisporre un ordine di servizio di vigilanza giornaliero con la presenza costante di due Vigili Urbani.

Il consigliere di minoranza chiede di attivare gli uffici competenti per avviare le procedure necessarie per intercettare attraverso le procedure dei fondi del PNRR o altro le somme necessarie per la realizzazione di tutto ciò che possa rendere le strade del quartiere di Santo Pietro sicure.

