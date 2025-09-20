Non è stato ancora ritrovato Letterio Bisazza (conosciuto meglio come Lillo), l’uomo, 71 anni, di Santa Lucia del Mela scomparso ormai da tre giorni da casa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, concentrate soprattutto nelle campagne tra Patti e San Piero Patti, in contrada Madoro, dove ieri è stata ritrovata la sua macchina. Si tratta di zone impervie e di macchie mediterranee. Elementi che rendono complicate le perlustrazioni.

Sul posto stanno operano insieme ai Carabinieri le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’unità di Comando Locale (UCL) fatta partire dalla sede centrale di Messina, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), un elicottero decollato dal Reparto Volo VVF di Catania, e il funzionario di guardia.

Sono inoltre intervenuti il nucleo cinofili VF e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Direzione regionale Sicilia, nonché unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Volontari della Protezione Civile, Rangers d’Italia, Corpo Forestale.

L’uomo, secondo le ipotesi delle forze dell’ordine, potrebbe anche essere ferito.

Lillo Bisazza, 71 anni, 56 kg, alto 1,67 a quanto pare non ha perso il senso dell’orientamento, probabilmente si è ferito mentre cercava di liberare l’auto che si era infossata nel terreno.

È vestito con pantaloni corti alle ginocchia di jeans blu e maglietta polo blu notte/nera con sandali aperti di stoffa scuri, borsello nero porta cellulare/documenti.

È una persona mite e buona, purtroppo ha spesso vuoti di memoria. Secondo le ipotesi arrivato a Patti, dove si è infossata l’auto, ha lasciato la macchina ed ha proseguito a piedi con l’intenzione di tornare a casa a Santa Lucia del Mela. Ovviamente è troppo distante e non ha senso di orientamento.

Fuma sigarette John Player Special.

Le ricerche sono proseguite anche nella notte. Ieri l’appello urgente dell’amministrazione comunale luciese, che ha divulgato un messaggio che in poco tempo ha fatto il giro di centinaia di folti gruppi, bacheche e testate giornalistiche.

Oggi il messaggio della famiglia. «Chiunque sia nelle prossimità delle montagne di Patti zona Madoro e oltre e vede un uomo vestito così o vede cicche di sigarette John Player Special, è pregato di contattare i carabinieri».

