Non è stato ancora ritrovato Letterio Bisazza (conosciuto meglio come Lillo), l’uomo, 71 anni, di Santa Lucia del Mela scomparso ormai da tre giorni da casa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, concentrate soprattutto nelle campagne tra Patti e San Piero Patti, in contrada Madoro, dove ieri è stata ritrovata la sua macchina. Si tratta di zone impervie e di macchie mediterranee. Elementi che rendono complicate le perlustrazioni.

Sul posto stanno operano insieme ai Carabinieri le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’unità di Comando Locale (UCL) fatta partire dalla sede centrale di Messina, personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), un elicottero decollato dal Reparto Volo VVF di Catania, e il funzionario di guardia.

Sono inoltre intervenuti il nucleo cinofili VF e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Direzione regionale Sicilia, nonché unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Volontari della Protezione Civile, Rangers d’Italia, Corpo Forestale.

L’uomo, secondo le ipotesi delle forze dell’ordine, potrebbe anche essere ferito. Le ricerche sono proseguite anche nella notte. Ieri l’appello urgente dell’amministrazione comunale luciese, che ha divulgato un messaggio che in poco tempo ha fatto il giro di centinaia di folti gruppi, bacheche e testate giornalistiche.

