Milazzo, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore la festa "San Pio da Petralcina". Il programma 20 Settembre 2025 Cronaca Al via oggi nella parrocchia di Santa Maria Maggiore, retta da padre Saverio Cento del Sacro Ordine dei Minimi, la festa "San Pio da Petralcina". Oltre alle messe serali il programma dei festeggiamenti prevede domani, alle 21.30, il Pio Transito presso l'oasi di San Pio a Vaccarella. Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della edificazione del monumento dedicato al Santo di Pietralcina. Da anni a prendersi cura dello spazio verde dove si trova la statua di Padre Pio è Lucrezia Caravello. Il 23 settembre, invece, alle 18.30 è in programma il corteo Liturgico con la statua di San Pio che raggiungerà l'Oasi di Vaccarella. A seguire la messa e il rientro in chiesa.