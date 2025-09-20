Milazzo, auto travolge donna in bicicletta a Ponente 20 Settembre 2025 Cronaca Donna in bicicletta travolta da un’auto a Ponente. L’incidente è successo all’incrocio della via Massimiliano Regis con il lungomare. Di fronte il lido La Fenice. La donna, soccorsa dai passanti, è a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Sul posto la Polizia Locale che sta gestendo momentaneamente la viabilità. IN AGGIORNAMENTO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.546 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT