Donna in bicicletta travolta da un’auto a Ponente. L’incidente è successo all’incrocio della via Massimiliano Regis con il lungomare. Di fronte il lido La Fenice.

La donna, soccorsa dai passanti, è a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del
118. Sul posto la Polizia Locale che sta gestendo momentaneamente la viabilità.

IN AGGIORNAMENTO

