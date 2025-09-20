SAN FILIPPO DEL MELA. Il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino ha proclamato il lutto cittadino per domani, domenica 21 settembre, giorno nel quale si svolgeranno i funerali di Michele Crupi, anni 6, nella Chiesa S. Maria Immacolata di Olivarella, alle 11.30.

La morte del piccolo Michele a causa di una malattia fulminante è stata una notizia che ha scosso non solo la comunità filippese ma tutto hinterland di Milazzo.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino dispone che, nel palazzo municipale e in tutti gli altri edifici comunali, le bandiere siano esposte a mezz’asta e listate a lutto per tutta la giornata del 21 settembre, che tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione comunale siano sospese per l’intera giornata.

I cittadini, i gestori di attività commerciali e di pubblici esercizi, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, ricreative e i titolari di ogni altra attività privata sono invitati a partecipare al cordoglio popolare attraverso la sospensione delle attività durante il corteo funebre.

