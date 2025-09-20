Lutto cittadino domani a San Filippo del Mela, giorno dei funerali del piccolo Michele 20 Settembre 2025 Nei Dintorni SAN FILIPPO DEL MELA. Il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino ha proclamato il lutto cittadino per domani, domenica 21 settembre, giorno nel quale si svolgeranno i funerali di Michele Crupi, anni 6, nella Chiesa S. Maria Immacolata di Olivarella, alle 11.30. La morte del piccolo Michele a causa di una malattia fulminante è stata una notizia che ha scosso non solo la comunità filippese ma tutto hinterland di Milazzo. L’ordinanza firmata dal primo cittadino dispone che, nel palazzo municipale e in tutti gli altri edifici comunali, le bandiere siano esposte a mezz’asta e listate a lutto per tutta la giornata del 21 settembre, che tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione comunale siano sospese per l’intera giornata. I cittadini, i gestori di attività commerciali e di pubblici esercizi, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, ricreative e i titolari di ogni altra attività privata sono invitati a partecipare al cordoglio popolare attraverso la sospensione delle attività durante il corteo funebre. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.334 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT