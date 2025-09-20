Celebrato oggi pomeriggio al Comune di Milazzo il matrimonio del Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera.

Ad unire in matrimonio il magistrato alla moglie Rosa è stato Peppino Buzzanca.

Al procuratore Giuseppe Verzera e alla moglie gli auguri del direttore di Oggi Milazzo Rossana Franzone.

