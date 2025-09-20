Comune di Milazzo, celebrato oggi da Peppino Buzzanca il matrimonio del Procuratore Verzera 20 Settembre 2025 Cronaca Celebrato oggi pomeriggio al Comune di Milazzo il matrimonio del Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera. Ad unire in matrimonio il magistrato alla moglie Rosa è stato Peppino Buzzanca. Al procuratore Giuseppe Verzera e alla moglie gli auguri del direttore di Oggi Milazzo Rossana Franzone. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.111 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT