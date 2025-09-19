L’invito a segnalare qualsiasi informazione utile è stato pubblicato stamattina sulla pagina Facebook del Comune di santa Lucia del Mela. Da mercoledì scorso manca da casa un uomo da due notti non fa rientro a casa. Si chiama Letterio Bisazza (detto LILLO)

La sua automobile è stata ritrovata in una zona di campagna a San Piero Patti. Ad occuparsi della scomparsa in questo momento sono i Carabinieri di Patti. Ieri le ricerche sono state seguite dai militari di Santa Lucia e Barcellona. I controlli del territorio, tutte le zone limitrofe a Santa Lucia del Mela, sono stati fatti con le unità cinofile.

L’invito dell’amministrazione comunale è quello di condividere l’appello, segnalare qualsiasi informazione utile, contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento.

«In questo momento – si legge nel post – ogni informazione, anche la più piccola, può essere fondamentale».

