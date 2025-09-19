Uomo scomparso a Santa Lucia del Mela, l’appello del Comune. L’auto ritrovata a San Piero Patti 19 Settembre 2025 Cronaca L’invito a segnalare qualsiasi informazione utile è stato pubblicato stamattina sulla pagina Facebook del Comune di santa Lucia del Mela. Da mercoledì scorso manca da casa un uomo da due notti non fa rientro a casa. Si chiama Letterio Bisazza (detto LILLO) La sua automobile è stata ritrovata in una zona di campagna a San Piero Patti. Ad occuparsi della scomparsa in questo momento sono i Carabinieri di Patti. Ieri le ricerche sono state seguite dai militari di Santa Lucia e Barcellona. I controlli del territorio, tutte le zone limitrofe a Santa Lucia del Mela, sono stati fatti con le unità cinofile. L’invito dell’amministrazione comunale è quello di condividere l’appello, segnalare qualsiasi informazione utile, contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento. «In questo momento – si legge nel post – ogni informazione, anche la più piccola, può essere fondamentale». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.758 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT