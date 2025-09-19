SANTA LUCIA DEL MELA. Domani, sabato 20 settembre, la città di Santa Lucia del Mela si prepara ad accogliere “Inclusione in movimento”, una giornata speciale interamente dedicata allo sport senza barriere, dove ragazzi diversamente abili e normodotati potranno incontrarsi, giocare e divertirsi insieme in un clima di partecipazione e gioia. L’iniziativa nasce per diffondere un messaggio chiaro e potente: lo sport è di tutti, lo sport unisce, lo sport include.

Dalle 16.30 presso il Campo Sportivo “G. Scirea”, i partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline inclusive: Calcio, Basket, Pallavolo, Tiro con l’arco, Atletica leggera e tante altre attività sportive guidate da allenatori e istruttori qualificati.

L’evento vedrà la collaborazione di importanti realtà del territorio, tra cui la Consulta disabili di Santa Lucia del Mela, l ’AIPD Milazzo-Messina, il Lab Olivarella e la Global Social Inclusive Messina.

Associazioni sportive come A.S.D. Pro Mende Calcio e Volley, Futsal Santa Lucia del Mela, DREAM Atletica Milazzo, SIKELIA tiro con l’arco, F.C. Contesse.

Il programma della giornata prevede l’inizio delle attività sportive alle 16.30 al Campo Sportivo comunale “G. Scirea”; alle 19.30 si terrà un Convegno sulla disabilità presso il Chiostro Sacro Cuore sito in Piazza Milite Ignoto.

La moderatrice sarà Donatella Manna ed interverranno l’onorevole Matteo Sciotto, Sindaco di Santa Lucia del Mela, Marco Italiano (Psicoterapeuta e Psicologo dello Sport), Pasquale Pianese (Vice Presidente AIPD Milazzo-Messina), Raffaella Catania (Psicologa Psicoterapeuta – PP Soroptimist International d’Italia Club Milazzo), Giacomo Arena (Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Santa Lucia del Mela), Andrea Augimeri (Presidente F.C. Contesse che ha vinto vari titoli campionati italiani Fispes) e Rita Ielasi (Vice Presidente nazionale Ass. Cammino).

Ospiti della serata Claudio Giglio Ruggiero (appena reduce dalla traversata a nuoto dello stretto di Messina) e Roberta Macrì (attivista e Cavaliere Merito della Repubblica).

La giornata si concluderà alle 21 in Piazza Milite Ignoto con il concerto live “The Soul Men Blues Band”, con il cantante non vedente Pippo Portera.

“Inclusione in movimento” non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria festa della comunità, dove ogni partecipante potrà vivere un momento di crescita, solidarietà e divertimento.

