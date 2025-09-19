BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Con l’ammissione da parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) della richiesta di adesione presentata dalla neo-costituita associazione, riprende ufficialmente vita la Sezione ANC di Barcellona Pozzo di Gotto. Un passaggio di grande rilievo per la comunità professionale locale, che segna il ritorno della circoscrizione di Barcellona Pozzo di Gotto all’interno della Rete Nazionale di rappresentanza dell’Associazione Nazionale Commercialisti, guidata dal Presidente Marco Cuchel.

La guida della sezione è stata affidata a Antonella Tavilla, che sarà affiancata dal vicepresidente Salvatore Trasacco, dal segretario Carmela Anania e dal tesoriere Gianluca Crisafulli. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche i consiglieri: Domenico D’Addario, Elisa Munafò, Laura Di Bella, Rosaria

Maria Maio e Antonino Ullo. E’ stato eletto Revisore unico il Mariano Branca.

«La nascita della nostra sezione – ha dichiarato la presidente Tavilla – rappresenta un atto di responsabilità verso la categoria e verso il territorio. Auspichiamo di diventare un punto di riferimento per i colleghi, ma anche un presidio di cultura economica, formazione e vicinanza alla comunità”; questo è lo spirito che ci ha mosso sin dall’inizio ad intraprendere questa direzione, riconoscendo in ANC i principi di democrazia e pluralismo ambìto dal percorso nazionale. La nuova sezione si propone di tutelare e valorizzare la professione del commercialista, promuovere formazione continua e innovazione digitale, sostenere i giovani tirocinanti e neo-iscritti, avviare progetti di educazione finanziaria e legalità nelle scuole, rafforzare i rapporti con istituzioni, imprese e società civile. Il programma semestrale delle attività è già fitto di appuntamenti: convegni, seminari e incontri culturali che spazieranno dalle novità del Codice della Crisi d’Impresa alla transizione digitale, fino ad attività sociali e solidali in favore del territorio. Con questa iniziativa, la sezione di Barcellona Pozzo di Gotto torna ad essere protagonista nel percorso nazionale di ANC, contribuendo a rafforzare il ruolo sindacale e culturale dei commercialisti e confermando l’importanza di una categoria che, sempre più, si pone come pilastro di competenza, etica e servizio al Paese».

