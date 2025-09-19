Sopralluogo del sindaco Pippo Midili e dell’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo questa mattina al cantiere di Grazia dove sono in corso i lavori per la realizzazione del secondo asilo nido di Milazzo.

L’ex scuola primaria della frazione mamertina ha infatti subìto una riconversione con demolizione e ricostruzione grazie ai fondi stanziati con il Pnrr per un ammontare di 821mila euro. Più nel dettaglio, Milazzo è uno degli 845 comuni che hanno beneficiato di tale investimento da utilizzare per gli impianti scolastici, tanto che la somma totale spettante all’ente e pari a un milione e quattrocento mila euro, è stato utilizzato per riqualificare i locali dell’asilo di Santo Pietro e appunto l’ex scuola di Grazia.



La direzione lavori ed i rappresentanti della ditta hanno fornito informazioni sullo stato dei lavori assicurando che nei primi mesi del nuovo anno, verosimilmente marzo, la scuola sarà consegnata al Comune.

Nel nuovo plesso è previsto l’inserimento di 34 bambini residenti in città: una opportunità per molte famiglie di poter avere un luogo sicuro dove lasciare i propri piccoli bambini e recarsi a lavoro serenamente evitando magari maggiori esborsi previsti dalle strutture private.

La nuova scuola, altamente innovativa, ecosostenibile, con due terrazze esterne e locali accoglienti con classe energetica A4 quindi estremamente green, senza nessun impatto sull’ambiente grazie all’utilizzo di materiali innovativi.

Al primo piano della struttura ci saranno gli uffici dirigenziali dell’asilo, la sala per gli insegnanti e la mensa, mentre i locali dedicati ai bambini saranno dotati di giochi inclusivi e ambienti idonei per lo sviluppo psicofisico dei piccoli da zero ai tre anni. “Devo ringraziare la ditta appaltatrice per la celerità con cui sta eseguendo i lavori. Pensavamo a tempi più lunghi invece siamo già a buon punto” – ha dichiarato il sindaco Midili che ha effettuato anche una diretta social per mostrare ai cittadini lo stato delle opere, sottolineando l’eccezionalità di aver completato una prima struttura scolastica, quella del Sacro Cuore, con i fondi del Pnrr e adesso questo secondo asilo nido.

