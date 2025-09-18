MESSINA. Si chiama “CineMe” l’iniziativa dell’associazione messinese “The Cave”, finanziata dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma “European Solidarity Corps” con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in dei dibattiti su una serie di tematiche che riguardano la vita di tutti i giorni, utilizzando il cinema come spunto di riflessione.

Il progetto, che si avvale della collaborazione della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castanea, si pone come obiettivo quello di creare uno spazio inclusivo e stimolante dove i giovani della comunità di Messina possono esprimersi, confrontarsi e crescere insieme attraverso il cinema.

«Vogliamo utilizzare il cineforum come strumento educativo e sociale per promuovere la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e la consapevolezza su temi rilevanti a livello locale ed europeo – raccontano i volontari – Vogliamo incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci di riflettere criticamente sulle questioni sociali, culturali e ambientali che riguardano la loro comunità e il contesto europeo. Temi cruciali per il futuro dell’Europa».

Attraverso la visione di film su temi chiave, seguita da discussioni guidate, quindi, i partecipanti sono stimolati a esplorare nuovi punti di vista e a partecipare attivamente al dibattito pubblico.

Più nello specifico, i temi sono l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, i diritti umani, la tecnologia e la sua influenza sulla società, la giustizia sociale, l’esplorazione dell’identità europea e della diversità culturale, l’empowerment giovanile e la partecipazione democratica, la salute mentale e il benessere, la visione del futuro e come i giovani possono contribuire a plasmare una società migliore.

Per partecipare basta seguire e contattare tramite social l’associazione The Cave (https://www.instagram.com/thecavengo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) e la Società Operaia di Castanea (https://www.instagram.com/societaoperaiacastanea?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==).

