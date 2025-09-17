 Il sindaco metropolitano Federico Basile ha firmato l’ordinanza di apertura del del Ponte Mela.

Domani giovedì 18 settembre è prevista la rimozione delle transenne da parte della polizia metropolitana. Non è prevista nessuna inaugurazione.

