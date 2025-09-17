Ponte Mela ricostruito, domani 18 settembre la riapertura. Nessuna inaugurazione 17 Settembre 2025 Cronaca Il sindaco metropolitano Federico Basile ha firmato l’ordinanza di apertura del del Ponte Mela. Domani giovedì 18 settembre è prevista la rimozione delle transenne da parte della polizia metropolitana. Non è prevista nessuna inaugurazione. LEGGI ANCHE: Ponte Mela ricostruito, domani la consegna alla Città Metropolitana. Attesa per la data di apertura Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.143 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT