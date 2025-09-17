BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il Tirrenico Lab, la prima impresa di servizi pensati per la ristorazione. Il Tirrenico Lab eredita cinque anni di esperienza dal quotidiano gastronomico il Tirrenico nel raccontare il food. Sono già diversi i ristoranti e locali affiliati a questa community di servizi, location sparse in tutta la provincia. La rete di professionisti del Lab è composta da giornalisti, sommelier, fotografi, copywriter e content creator tutti dedicati al food con anni di esperienza.

In più il percorso del Tirrenico coniuga l’organizzazione di eventi e degustazioni che in questi anni ha portato chef stellati, artisti, musicisti rendendoli protagonisti di eventi unici in giro per la Sicilia. La start up del Tirrenico Lab offre una serie di servizi pensati esclusivamente per il mondo Ho.Re.Ca. quindi l’enogastronomia.

A dirigere il team Santi Cautela, giornalista food&wine e già esperto di comunicazione per il food. Il Tirrenico Lab si aggiunge al gruppo Tirrenico costituito dal giornale online, la casa editrice che pubblica ogni anno la guida, il network Amici del Tirrenico dedicato agli eventi.

«La nostra start-up – dichiara Santi Cautela – unisce il mondo del food marketing al giornalismo enogastronomico al fine di creare contenuti di qualità pensati per i ristoratori e gli imprenditori del food, dalle aziende agricole alle cantine. L’obiettivo è creare una piattaforma di supporto a chi opera nel mondo del food, la prima e unica impresa editoriale completamente dedicata al food in Sicilia».

