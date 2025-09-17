Lattuga di mare, vongole, ricci, mandorle e baccalà, bocconi di mare per un risotto “Marino” cucinato sul lungo darsena del circolo canottieri “Thalatta”.

Lo chef messinese ha raccontato la città con gusto insieme ai Monica Caradonna e Nicola Prudente che hanno cucinato un riso dal sapore tutto di mare.

Il riso innanzitutto, erroneamente considerato come un prodotto del nord, invece ingrediente tipico di molte preparazioni dell’Isola a cominciare dall’arancino. E poi il baccalà, pesce conservato al quale la città è partolarmente legata tanto da farne specialità di ricette iconiche.

«La cucina, detto l’ambasciatore del gusto, è sempre un modo per parlare di chi siamo. Impastare, assaggiare, mantecare, è un m odo di riconoscersi dentro una storia collettiva, un modo di dire “io appartengo”. Un piatto porta con sé il sole di una terra, le mani di chi ha pescato o coltivato, il tempo che lo custodisce».

“Linea Verde” la trasmissione di Rai Uno che in questi giorni è tornata in città a raccontare il territorio tra paesaggio, sapori, storie locali.

La troupe del programma ha girato in zone rappresentative della città: Piazza Cairoli, Palazzo Zanza, la Passeggiata a Mare e Ganzirri.

Il programma adrà in onda il prossimo 27 settembre alle 12.25.

