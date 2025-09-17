La tecnologia sale sul podio nazionale dell’e-commerce. Synthetic, realtà digitale fondata e cresciuta a Milazzo, ha realizzato l’e-commerce di Brandprint.it, progetto che ha conquistato il Premio 4eCom 2025 per la Migliore Digital Customer Experience, tra i riconoscimenti più prestigiosi in Italia per il commercio online.

Il premio è stato consegnato nel corso dell’evento 4eCom, che ogni anno riunisce i protagonisti del digital retail e dell’innovazione. A ritirarlo è stata l’azienda cliente Brandprint, specializzata nella stampa personalizzata di alta qualità.

Dietro al successo c’è il lavoro congiunto con il team di Synthetic, guidato da Paolo e Salvatore Capritta, che ha curato ogni fase dello sviluppo della piattaforma.

L’e-commerce consente agli utenti di configurare e acquistare prodotti di stampa su misura in modo rapido e intuitivo, si è distinto per la cura dei dettagli e l’esperienza d’acquisto fluida. Il progetto è frutto di una collaborazione stretta, in cui Brandprint ha saputo comunicare con chiarezza le proprie esigenze e il team di Synthetic le ha tradotte in soluzioni digitali concrete.

«La soddisfazione per il risultato non deriva solo dal premio – precisano Paolo e Salvatore – ma anche dalla consapevolezza di aver creato un prodotto capace di semplificare la vita agli utenti e rispondere alle esigenze del mercato, raggiungendo così l’obiettivo principale di ogni lavoro ben fatto. Per Synthetic, che sviluppa applicazioni web, e-commerce e software personalizzati per aziende di tutta Italia, il riconoscimento rappresenta un traguardo importante e una conferma della capacità di unire competenze tecnologiche e creatività per offrire esperienze digitali che funzionano».

