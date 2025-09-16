Domani mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, l’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo in qualità di scuola polo provinciale per l’educazione alla salute, ospiterà il “Laboratorio di Pittura – Arte, pittura e prevenzione: il potere della creatività contro le dipendenze”, diretto e coordinato dall’artista Igor Scalisi Palminteri.

L’iniziativa rientra nel progetto “@LAB_SCHOOL. Azioni a contrasto e prevenzione dalledipendenze”, promosso in co-progettazione con l’USR Sicilia e la Rete SHE – School for Health in Europe Sicilia, e finanziato dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milazzo.

Il laboratorio coinvolgerà diciotto alunni delle classi terze del plesso di scuola secondaria di I grado “Zirilli”, accompagnati dalle docenti Daniela Cirino e Tiziana Fonti, che saranno protagonisti della creazione di un’opera collettiva dedicata ai temi della libertà e della lotta alle dipendenze. Guidati dal team di Igor Scalisi Palminteri, i ragazzi sperimenteranno il potere dell’arte come strumento di prevenzione, riflessione e partecipazione attiva.

Igor Scalisi Palminteri, palermitano, si definisce “pittore di quartiere”. Nato a Palermo nel 1973, a 20 anni entra a far parte dell’ordine dei frati cappuccini. Diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha esposto in numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. Dopo le prime mostre ha deciso di assumere il cognome della madre, scomparsa prematuramente. La sua arte è incentrata sui temi della sacralità e dei santi, rielaborati come punto di partenza per un’indagine sulla natura umana e la sua identità. Dal 2018 si dedica quasi esclusivamente agli interventi per strada, dove opera dialogando con gli abitanti e cercando di diffondere attraverso l’arte il senso di comunità e di cura. Ha curato il progetto CARTOLINE DA BALLARO’ (2018), cinque dipinti murali realizzati con gli artisti Andrea Buglisi (co-curatore), Alessandro Bazan, Fulvio Di Piazza e Crazyone. Nel 2021 è uno dei co-ideatori di SPERONE167 insieme all’artista CHEKOS e a Danilo Alongi di Afea Art & Rooms: un’alleanza creativa per generare arte urbana in collaborazione la comunità locale. Dal 2018 collabora con lo studio di architettura AM3 per la realizzazione di una nuova chiesa nell’Arcidiocesi di Agrigento: la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria è stata consacrata nel Novembre 2022 e per questo progetto, l’artista ha disegnato e realizzato gli arredi sacri, i poli liturgici e tutte le opere d’arte.

La conclusione del laboratorio è prevista per giovedì 18 settembre alle 11, con la presentazione pubblica dell’opera realizzata e la condivisione del percorso creativo. L’opera sarà visibile sul muro esterno del plesso Zirilli / Baronello, in via M.G. Cutuli, accanto al cancello d’ingresso lato palestra.

