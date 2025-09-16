Caduta di calcinacci dall’ex ospedale di Vaccarella a Milazzo. Area interdetta dai Vigili del Fuoco in attesa dell’autoscala per mettere in sicurezza l’area. La struttura fatiscente, abbandonata da anni, è in attesa di un finanziamento richiesto dall’Asp Messina per la riqualificazione. Il progetto di ristrutturazione dell’ex ospedale di Vaccarella, infatti, è stato ammesso a finanziamento lo scorso giugno. 7 milioni di euro la cifra in arrivo.

I calcinacci sono caduti nella parte vicina all’Hotel Garibaldi. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha gestito anche la viabilità durante gli interventi di messa in sicurezza dell’area.

AGGIORNAMENTO. I Vigili del Fuoco sono intervenuti non solo nel punto in cui c’è stato il crollo ma anche sull’altro prospetto laterale e su quello frontale. Numerosi i pezzi di cemento e i mattoni rimossi perchè ritenuti pericolanti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin