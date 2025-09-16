Prende fuoco una macchina (pick up) a Ponente proprio di fronte il lido La Fenice. Immediato l’intervento della Polizia Locale di Milazzo, che ha chiuso la strada bloccando il traffico veicolare, e dei Vigili del Fuoco del distaccamanto di Milazzo.

Il proprietario mentre guidava in direzione San Papino ha visto il fumo e si è fermato. La macchina non era elettrica.

Intervenuta anche la Protezione Civile del Comune di Milazzo per supportare i Vigili del Fuoco. In modo particolare per fornire altra acqua.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin