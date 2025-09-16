Milazzo, auto in fiamme a Ponente, strada chiusa al transito. Intervento di VV FF e Protezione Civile 16 Settembre 2025 Prende fuoco una macchina (pick up) a Ponente proprio di fronte il lido La Fenice. Immediato l’intervento della Polizia Locale di Milazzo, che ha chiuso la strada bloccando il traffico veicolare, e dei Vigili del Fuoco del distaccamanto di Milazzo. Il proprietario mentre guidava in direzione San Papino ha visto il fumo e si è fermato. La macchina non era elettrica. Intervenuta anche la Protezione Civile del Comune di Milazzo per supportare i Vigili del Fuoco. In modo particolare per fornire altra acqua. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 6.284 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT