Oggi il turismo non si limita più a “vedere”, ma cerca di “vivere” ogni esperienza. È proprio in questa direzione che il GAL Tirreno Eolie ha deciso di lanciare una sfida affascinante e innovativa: trasformare il nostro territorio in un gioco, in un viaggio emozionante, in un percorso di scoperta e identità condivisa. Non è una metafora: è realtà. E pure punto di partenza per condivisione di obiettivi di valorizzazione integrata, nello spirito del gruppo di azione locale che raggruppa quattordici comuni dell’area tirrenica messinese e delle Isole Eolie: Milazzo, Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Torregrotta, San Pier Niceto, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Venetico, Valdina e Pace del Mela.

Con il progetto “GLI ESPLORATORI – Tra Tirreno e le Eolie”, borghi, panorami e tradizioni diventano tappe di un’avventura che coinvolge tutti, dai bambini agli anziani, dai turisti ai residenti. Ognuno è chiamato a diventare protagonista di una grande caccia al tesoro che unisce cultura, divertimento e comunità.

Tradizione che incontra innovazione. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: dare nuova luce a un patrimonio straordinario ma spesso nascosto. I borghi del Tirreno e delle Eolie custodiscono tesori artistici, naturalistici ed enogastronomici che meritano di emergere e di raccontarsi in maniera originale.

Ecco perché è stato scelto il linguaggio universale del gioco. Attraverso una app gratuita, una mappa interattiva e un passaporto dell’avventura, ogni esploratore intraprende un percorso fatto di enigmi, sfide e sorprese. Sono oltre 150 i luoghi da scoprire nei quattordici comuni del GAL: chiese, piazze, fontane, botteghe artigiane, paesaggi mozzafiato. Ogni tappa è una storia che prende vita, ogni scoperta è un passo in più verso la conoscenza delle nostre radici.

Come funziona l’avventura? Basta scaricare l’app dell’Ecomuseo “Chersoneso d’Oro”, scegliere un comune di partenza e lasciarsi guidare. Ogni sfida completata permette di raccogliere gemme digitali, trasformando la curiosità in ricompensa. Ogni 20 gemme: un premio concreto (una granita, una degustazione, un gadget, un’esperienza locale). Nel momento il cui il partecipante ha completato la scoperta delle gemme di tutti i comuni, riceverà il prestigioso riconoscimento di “Viaggiatore del Chersoneso d’Oro”.

Un gioco che diventa stimolo a muoversi, a conoscere, a valorizzare ciò che spesso abbiamo davanti agli occhi ma non osserviamo con attenzione.

Un’esperienza per tutti, tutto l’anno. Gratuito, sostenibile e inclusivo, il progetto è pensato per essere vissuto in ogni stagione. Le scuole avranno un ruolo centrale, con laboratori e percorsi didattici che trasformeranno i più giovani in veri ambasciatori del territorio. Ma l’invito è aperto a chiunque: famiglie, viaggiatori curiosi, cittadini che desiderano riscoprire il proprio borgo con occhi nuovi.

È un’occasione per creare comunità, per incontrarsi, per far dialogare generazioni diverse intorno a un obiettivo comune: vivere e raccontare il territorio con orgoglio e passione.

Un modello che guarda al futuro. Alla base di GLI ESPLORATORI c’è una regia attenta e coraggiosa. Il GAL Tirreno Eolie ha saputo costruire una rete che unisce enti pubblici, imprese, associazioni, scuole e cittadini. L’Ecomuseo Chersoneso d’Oro, con la sua esperienza, ha reso possibile la trasformazione di un’idea in un sistema concreto, innovativo e replicabile altrove.

Perché il vero tesoro non è solo la bellezza dei luoghi, ma la capacità delle comunità di custodirli, valorizzarli e raccontarli.

GLI ESPLORATORI – Tra Tirreno e le Eolie è molto più di un progetto: è un invito a vivere il territorio con stupore, a riscoprirlo con spirito d’avventura, a renderlo parte della nostra identità collettiva. Chi partecipa non visita soltanto… diventa parte di una storia che appartiene a tutti noi.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE



