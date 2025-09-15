Tutela dei minori e dei giovani, oggi al comune di Milazzo tavolo tecnico interistituzionale 15 Settembre 2025 Brevi Oggi ,15 settembre, alle 17, presso l’Ufficio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, si terrà un incontro preliminare volto ad avviare un percorso condiviso di corresponsabilità educativa e co-progettazione sociale, promosso dall’Associazione “Esseri Uguali” in collaborazione con numerose realtà del territorio. L’iniziativa nasce in risposta all’allarmante aumento di fenomeni legati al disagio e alla devianza minorile e si propone di porre le basi per la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, finalizzato a una presa in carico congiunta, strutturata e multidisciplinare delle fragilità educative, sociali e psicologiche che coinvolgono i minori, anche in età preadolescenziale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 813 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT