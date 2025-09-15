Oggi ,15 settembre, alle 17, presso l’Ufficio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, si terrà un incontro preliminare volto ad avviare un percorso condiviso di corresponsabilità educativa e co-progettazione sociale, promosso dall’Associazione “Esseri Uguali” in collaborazione con numerose realtà del territorio.

L’iniziativa nasce in risposta all’allarmante aumento di fenomeni legati al disagio e alla devianza minorile e si propone di porre le basi per la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, finalizzato a una presa in carico congiunta, strutturata e multidisciplinare delle fragilità educative, sociali e psicologiche che coinvolgono i minori, anche in età preadolescenziale.

