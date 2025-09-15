In un contesto immerso nella natura, tra alberi, fiabe e un’energia gioiosa, prende vita una nuova realtà educativa pensata per i bambini: “Il Villaggio dei Semini del Bosco – Natura in Festa”, un progetto formativo che unisce oltre vent’anni di esperienza pedagogica a un approccio profondamente naturale.

La nuova sede nasce grazie alla collaborazione con l’Azienda Agricola Il Melograno, nella suggestiva cornice della Piana di Milazzo, dove i bambini avranno l’opportunità di vivere esperienze autentiche a contatto diretto con la natura, gli animali e i ritmi della terra.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 21 settembre, dalle 16.30 alle 19, alla presenza delle Istituzioni, di rappresentanti scolastici e delle principali realtà culturali e formative del territorio.

Alle 17, la fondatrice del progetto, Alessandra Piddini, taglierà il nastro, dando il via alla benedizione a cura di Padre Dario Mostaccio, della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. A seguire, un momento di festa con la partecipazione della banda Pietro Mascagni Junior, che accompagnerà l’evento con note di gioia.

Il Villaggio dei Semini del Bosco è più di un progetto educativo: è un luogo dove ogni bambino impara a camminare nel mondo grazie all’ascolto delle proprie emozioni e allo sguardo competente di educatrici amorevoli e pazienti. Apprendimento, scoperta, laboratori esperienziali e spirito d’avventura sono al centro di tutte le attività. Il progetto promuove un’educazione libera da stimoli elettronici, in un ambiente senza plastica, dove tutto – dal gioco al cibo – diventa esperienza.

Con lo stesso spirito sapiente è stato allestito anche il grande spazio della serra, una vera e propria “incubatrice di sogni”, dove la luce del sole entra per illuminare i cuori e far crescere i piccoli semini. E così, con l’acqua dell’amore, il gioco è fatto. E un’ampia area esterna.

Anche il cibo è uno strumento educativo a “Il Villaggio dei Semini del Bosco”: il menù sarà interamente vegetariano con un’attenzione particolare alla stagionalità.

Accanto al villaggio, prende forma il progetto “Natura in Festa”, che prevede l’organizzazione di eventi esperienziali e formativi aperti al territorio.

