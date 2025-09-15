Messina, Tiziano Ferro il 12 luglio 2026 allo Stadio San Filippo. Ecco quando acquistare i biglietti 15 Settembre 2025 Nei Dintorni MESSINA. Dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “Cuore rotto”, Tiziano Ferro tornerà ad esibirsi dal vivo nei principali stadi italiani, con 10 date estive. Tra le tappe in calendario, il tour toccherà anche la Sicilia con la data in programma il 12 luglio 2026 a Messina allo Stadio San Filippo. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina. I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre. Dalle ore 11 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro.La vendita generale sarà aperta dalle 12 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 81 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT