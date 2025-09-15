E’ suonata ufficialmente stamattina la prima campanella per le scuole della Sicilia. A Milazzo già nei giorni scorsi, in maniera scaglionata, la campanella è suonata per tutti gli istituti superiori. Anche se con qualche protesta da parte degli studenti per il troppo caldo. In modo particolare all’istituto Majorana.

Il preside Bruno Castrovinci, infatti, ha firmato la scorsa settimana un nuovo adattamento del calendario scolastico e ha comunicato, accettando la richiesta degli studenti, di mantenere dal 15 settembre al 19 settembre, quindi prolungando di un’altra settimana, l’orario di uscita anticipato alle 12.

A partire da lunedì 22 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo. La stessa circolare scolastica comunica che è stata aggiunta la giornata di sabato 6 giugno 2026 come giornata di lezione.

