La Svincolati Milazzo ha presentato ufficialmente, alla città ed ai propri tifosi, la squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie B Interregionale.

L’evento si è tenuto al Parco Corolla ed ha registrato in apertura l’intervento proprio di Santi Grillo, direttore del centro commerciale e di Antonio Nicosia, assessore allo sport del comune di Milazzo.

A condurre la serata David Anastasi e Gemma Rotina che hanno accolto, ad uno ad uno sul palco, tutti i cestisti della formazione mamertina, coach Flavio Priulla ed il suo staff tecnico e la dirigenza al completo.

Coach Flavio Priulla

Molti gli interventi, in particolare quello del presidente della compagine mamertina, Riccardo Giambò che ha parlato a 360 gradi di tutto il mondo svincolati. Partendo alla Serie B, passando per il progetto giovanile sino ad arrivare al settore minibasket.

Presidente Riccardo Giambò

Presenti anche le formazioni dell’Academy della Serie C, Under 19 e Under 17 d’Eccellenza con i rispettivi staff tecnici.

La nuova stagione di Serie B avrà inizio il 28 settembre con la trasferta di Catanzaro, esordio al Pala Milone il 4 ottobre con Brindisi.

Questo il roster milazzese: Salvatore Maiorana, combo-guardia, Sabino Malual,, ala, Valerio Costa, playmaker, Giuseppe Giambò, combo-guardia, Luka Lalic, ala ,Luca Bolletta, ala forte, Tomas Rimsa, centro, Matteo Marangon, centro, Giacomo La Bua, ala.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin