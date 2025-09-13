Una mattinata di animazione in spiaggia con Zio Salvo, dedicata a bambini disabili e non, e aperta a tutti coloro che desiderano condividere un momento di gioia, inclusione e festa.

L’iniziativa organizzata dal’Associazione Antica N’gonia del Tono in spiaggia alla N’gonia del Tono si svolgerà oggi, sabato 13 settembre dalla 09.30 alle 12.30 con il supporto dell’amministrazione comunale di Milazzo, del Movimento Sportivi Milazzesi e delle diverse associazioni locali.

La festa della Madonna del Tindari del Tono si arricchisce di un appuntamento dedicato al divertimento e all’inclusione.

La mattinata pensata non solo per i più piccoli, ma anche per i bambini con disabilità e per le loro famiglie ha l’obiettivo di trasformare la spiaggia in un luogo di incontro e di gioia condivisa, dove ogni bambino possa sentirsi protagonista, senza barriere né differenze. Attraverso attività ludiche, giochi di gruppo e momenti di creatività, i volontari e gli animatori di ASD Antica ‘Ngonia creeranno un clima di festa e di accoglienza, offrendo alle famiglie la possibilità di vivere insieme una mattinata serena e partecipata.

Un evento che unisce tradizione, storia e attenzione al sociale ed al territorio, rafforzando il legame con la comunità.

