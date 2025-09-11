Il Coordinamento del Centrosinistra di Milazzo denuncia l’inquietante silenzio che avvolge la discarica sul torrente Patri, scoperta e denunciata dal Corpo Forestale tre anni fa. E lo fa con un video pubblicato sulla pagina Facebook Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle Milazzo



«E’ stato accertato – scrive il coordinamento in un comunicato stampa – che materiale proveniente dalla dismissione delle tribune del teatro al Castello di Milazzo, tra cui un migliaio di sedute in plastica, è stato riversato sul greto del torrente Patri, senza che si sia ancora proceduto alla rimozione dei materiali inquinanti».

«Il Coordinamento del Centrosinistra di Milazzo a nome di tutti i cittadini – continua – pretende che

sia rimossa la discarica e bonificato il sito, esposto da oltre tre anni all’inquinamento delle falde acquifere; che sia fatta piena luce sulla gravissima vicenda, individuando e condannando i colpevoli, a vario titolo, che vanno raggiunti e puniti per confermare che nel nostro territorio non esistono zone franche e licenze a delinquere; che il Comune di Milazzo sveli il suo comportamento in tutto l’affaire, anche per mettere fine all’infamante sospetto che abbia avuto parte nell’abbandono dei rifiuti, nella creazione di una discarica abusiva e nel conseguente inquinamento delle falde. che il Comune di Milazzo chiarisca se e sulla scorta di quale documentazione ha accertato la regolare esecuzione dell’affidamento diretto per lo smonto e smaltimento delle strutture del vecchio teatro al Castello, nei primi mesi del 2022. E soprattuto che il Comune di Milazzo dica ufficialmente quali iniziative ha intrapreso a tutela del buon nome e dell’interesse della Città».

