La dotazione finanziaria è rilevante e il Comune di Milazzo intende intercettare queste risorse nell’ottica di quel percorso di valorizzazione del segmento turistico che nel corso di questi anni è stato avviato. La giunta municipale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, ha così dato il via libera al progetto “Milazzo da scoprire” che punta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico attraverso “un approccio integrato basato su formazione, innovazione digitale ed eventi culturali destagionalizzati”.

Il progetto punta in particolare alla formazione di dieci guide turistiche locali (giovani e donne inoccupate) con il supporto dell’intelligenza artificiale per traduzioni multilingue; alla creazione di un portale turistico, all’installazione di cartellonistica tattile e multilingue nei principali punti di interesse e alla programmazione di eventi culturali.

Il progetto è stato presentato al ministero del Turismo che mette a disposizione l’80 per cento delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), mentre il 20 per cento sarà a carico del Comune.

L’importo del progetto è di 407 mila euro (301 mila euro di contributo e 106 mila euro quota comunale). Anche i tempi dovrebbero essere rapidi. Se ci sarà il via libera da Roma, lo start è previsto a novembre con conclusione dell’intervento a dicembre 2026.

