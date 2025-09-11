Cinque milioni di euro per riqualificare il lungomare Garibaldi ed effettuare la manutenzione straordinaria dell’asse viario. E’ quanto richiesto dall’Amministrazione comunale al ministero dell’Interno che ha previsto delle somme per gli enti locali nell’ottica della rigenerazione urbana.

Nella giornata odierna la giunta municipale ha approvato la delibera che consente agli uffici di inviare la documentazione a Roma.

I due interventi hanno una storia differente. Infatti per l’asse viario la progettualità è stata definita e peraltro presente in una graduatoria del Ministero delle Infrastrutture che ha assegnato a Milazzo due milioni di euro, mentre per la Marina Garibaldi si tratta di una previsione di opere che l’amministrazione ha deciso di eseguire per migliorare la fruizione della zona di maggiore aggregazione della città.

