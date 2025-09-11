Domani, venerdì 12 settembre, l’ingegnere Capo del Genio Civile, direzione lavori, consegnerà alla Città Metropolitana il Ponte Mela ricostruito, per anni è rimasto con rischi strutturali e viabilità a senso unico alternato. Adesso sarà il sindaco metropolitano a stabilire, con ordinanza sulla viabilità, l’apertura.

La comunicazione è stata ufficializzata dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò che in un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del comune tirrenico è anche precisato che il Consorzio Autostrade Siciliane, come concordato, potrà nei giorni successivi procedere ai lavori di pavimentazione con chiusura del casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto per alcuni giorni.

Il sindaco Calabrò, infatti, aveva chiesto a fine agosto ai dirigenti del Cas di avviare i lavori autostradali in programma per i primi giorni di settembre solo dopo l’apertura del Ponte Mela per evitare ulteriori disagi alla viabilità. Richiesta che è stata subito accolta.

Con l’apertura del Ponte, infatti, i lavori per consentire la prosecuzione della manutenzione della tratta A/20 Villafranca-Patti per il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti, verranno avviati. Da stabilire solo la data.

