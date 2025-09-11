Conclusi i festeggiamenti in onore del Patrono Santo Stefano, entrano nel vivo, al Tono quelli dedicati alla Madonna del Tindari, venerata dai residenti del borgo marinaro. La festa quest’anno assume un valore ancora più speciale in quanto ricorre il 60° anniversario dell’arrivo del venerato simulacro al Tono (1965-2025) e per l’occasione, oltre agli appuntamenti religiosi curati dai Frati Minori di S. Papino, vi sono alcuni momenti di intrattenimento organizzati dal comitato festeggiamenti insieme al Comune di Milazzo e al patrocinio dell’Area Marina Protetta.

GLI SPETTACOLI. Venerdì 12 alle ore 21,00, in piazza Ngonia Tono è previsto lo spettacolo di cabaret con Loredana Scalia, mentre sabato 13, dalle 9,30 alle 12,30 nella spiaggia del Tono animazione per bambini con “Zio Salvo Bimbilandia” a cura dell’A.s.d. Antica Ngonia del Tono e poi in serata il concerto di canti dei bambini e ragazzi della Parrocchia e l’atteso spettacolo musicale dei “Pooh legend”, tribute band dello storico gruppo italiano.

Domenica il culmine dei festeggiamenti. Alle 8 sparo di colpi a salve di fuochi d’artificio. Alle ore 9,45 la sfilata della banda musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella per le vie della contrada. Alle 10,30 la Santa Messa presieduta dal parroco Fra Graziano Bruno con la presenza delle autorità cittadine e animata dal coro parrocchiale del Santissimo Crocifisso. Nel pomeriggio si terrà l’infiorata nelle vie Nettuno e Porticella.

LA PROCESSIONE. Alle 18 l’attesa processione che attraverserà le seguenti vie: Piazza Ngonia Tono, Via Nettuno, Via Porticella, Via delle Ninfe, Via del Marinaio d’Italia, Piazza S. Papino, Via Grotta Polifemo, Via Tono, Via delle Magnolie, Piazza Ngonia Tono e rientro in Chiesa. I festeggiamenti si concluderanno alle 23,00 con il sorteggio dei premi in palio e l’incantevole spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Tumore srl” di S. Filippo del Mela.

LA VIABILITA’. In occasione dei festeggiamenti, il Comando di Polizia Locale ha predisposto con ordinanza n. 224 del 01/09/2025 il divieto di sosta e di transito veicolare per i giorni 12 e 13 dalle ore 17 fino al termine delle manifestazioni e domenica 14 dalle ore 8,00 di piazza ‘Ngonia Tono. Previsto anche domenica 14, dalle ore 14,30 fino al passaggio della processione, il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata, sulle vie Nettuno, Porticella, Delle Magnolie, Delle Ninfe, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin