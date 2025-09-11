L’avvocato Laura Sgrò, nota legale della famiglia Orlandi, originaria di San Pier Marina è stata protagonista la scorsa settimana de il Toronto International Film Festival. TIFF, che si svolge a Toronto, è uno dei più importanti Festival Cinematografici al mondo.

Alla kermesse internazionale ha partecipato per la prima mondiale di “Nuns vs Vatican“. Un nuovo traguardo per Laura Sgrò che oltre alla sua importantissima carriera di avvocato ha firmato tre libri: Sangue in Vaticano, Cercando Emanuela, Stupri Sacri. «E’ stata un’esperienza straordinaria – racconta – Al Tiff si respira una energia pazzesca ed esserci è stata una emozione fortissima. La proiezione è stata accolta con una standing ovation che ci ha commossi. Il film che abbiamo presentato è potente, diretto, vero. Scuote le coscienze. Di abusi sulle religiose non ne vuole parlare nessuno. Lo facciamo noi e continueremo a farlo, sperando che cominci presto anche a parlare chi ha l’autorità per cambiare le cose. Andate a vedere il film quando sarà possibile e indignatevi. È così che comincia ogni cambiamento.

Laura Sgrò con Mariska Hargitay

Nuns vs Vatican (Suore contro il Vaticano) prodotto da Mariska Hargitay, la nota Olivia Benson di Law and Order, è stato presentato nella sezione documentari, il film dei registi italiani Lorena Luciano e Filippo Piscopo racconta le imprese del noto sacerdote e mosaicista, uomo di potere (religioso) che ha potuto abusare sessualmente delle donne perché protetto dai suoi superiori, papa compreso. Quello che la Chiesa voleva mantenere confinato nei grassi pettegolezzi da sacrestia è uscito definitivamente dai confini del chiacchiericcio ecclesiastico per raggiungere gli spettatori di tutto il mondo.

Laura Sgrò è l’avvocato delle suore abusate da Marko Rupnik.

«Io sono un avvocato – commenta Laura Sgrò – tutto questo none ra nei miei progetti eppure è la seconda volta che interpreto me stessa in produzioni internazionali. La stessa esperienza ho vissuto con Vatican Girl anche se la première non abbiamo potuta farla a causa del Covid»

