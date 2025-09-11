Messina è tra le date dell’attesissimo nuovo live “Io Canto World Tour 2026/2027” di Laura Pausini. La notizia è stata ufficialiazzata in occasione dell’uscita del nuovo singolo “La mia storia tra le dita”, disponibile da venerdì 12 settembre.

All’interno del calendario mondiale non poteva mancare Messina: la città si prepara ad accogliere nuovamente la cantante romagnola, che si esibirà il 12 giugno 2027 allo Stadio Franco Scoglio, per una tappa che promette di essere tra le più emozionanti del tour.

«Laura Pausini ha già incantato Messina il 28 dicembre scorso e ha concluso la tappa cittadina con un concerto straordinario, ‘Speciale Happy 2025’, il 31 dicembre, regalando alla città uno spettacolo unico per celebrare il nuovo anno» dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

«L’annuncio della data del 12 giugno 2027 ci rende particolarmente orgogliosi. Il fatto che le produzioni scelgano nuovamente Messina per la programmazione musicale del 2027 dimostra che la nostra città è pronta ad accogliere eventi di grande richiamo, grazie all’attrattività del territorio, alla qualità dei servizi di sicurezza e all’eccellenza dell’accoglienza. Ciò non può che farci piacere e conferma che questa Amministrazione lavora con spirito di squadra, creando un sistema di rete che coinvolge anche il tessuto economico locale per rendere Messina ancora più attrattiva. Siamo certi che il nuovo concerto sarà un’occasione speciale per vivere insieme emozioni uniche e rafforzare il legame con la città, attirando spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Non vediamo l’ora di riaccogliere l’artista romagnola e il suo pubblico per una serata che promette di essere indimenticabile» concludono Basile e Finocchiaro.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con il Comune di Messina e con Il Botteghino. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di venerdì 12 settembre 2025.

Per gli iscritti al fanclub prevista una speciale presale a partire dalle 11 di domani, giovedì 11 settembre 2025.

