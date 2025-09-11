Domani a Milazzo arriva l’onorevole La Vardera. Damiano Maisano aderisce a “Controcorrente” 11 Settembre 2025 Cronaca 1 Commenta Il consigliere Damiano Maisano aderisce al movimento politico Controcorrente – Lottare X Restare fondato da Ismaele La Vardera. Maisano, che fa parte del “Gruppo Misto” consiliare, ha lasciato lo scorso anno “Sud chiama Nord”, il movimento di Cateno De Luca. L’ufficializzazione avverrà domani pomeriggio, venerdì 12 settembre, nel corso di una conferenza stampa prevista a Palazzo D’Amico, alle 19. Presente al fianco di Maisano ci sarà proprio l’onorevole La Vardera. «La conferenza – scrive La Vardera in un comunicato stampa – verterà sulla situazione politica della città di Milazzo e sull’adesione al Movimento del consigliere comunale Damiano Maisano». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.790 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT