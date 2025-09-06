Scontro tra un suv Nissan e una moto in via dei Mille, nel Porto di Milazzo. E’ successo nella tarda serata di ieri mentre in Marina Garibaldi era in corso il concerto di Patty Pravo. Il Suv ha svoltato travolgendo la moto Cross, che viaggiava in direzione contraria, guidata da un ragazzo.

Il giovane, a causa dell’impatto, è finito sul parabrezza dell’auto sfondandolo ed è rimasto sanguinante a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Dopo essere stato soccorso dai sanitari è stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo non in gravi condizioni.

Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato, supportata dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che si è occupata dei rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

E’ evidente che l’auto ha svoltato da via dei Mille verso via Tenente Minniti sulla striscia continua. L’incidente, per la dinamica, ricorda quello successo qualche giorno fa in Marina Garibaldi, davanti palazzo D’Amico.

