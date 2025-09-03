La consigliera comunale Maria Magliarditi ha comunicato la sua decisione di lasciare la presidenza della 3° Commissione consiliare. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al presidente del consiglio, al sindaco, alla segreteria generale e a tutti i consiglieri.

«Con grande emozione e un profondo senso di gratitudine – scrive – desidero comunicare le mie dimissioni dalla presidenza della Terza Commissione. Questa commissione ha rappresentato per me un’esperienza straordinaria, ricca di insegnamenti e momenti significativi, e sono estremamente grata per tutto ciò che ho avuto l’opportunità di vivere in questi ultimi dieci anni. Le mie dimissioni nascono da un desiderio sincero di continuare a contribuire al miglioramento della nostra città. Tuttavia, riconosco di non poter più svolgere il mio ruolo con l’impegno e la passione che ho sempre profuso. Pertanto, ritengo sia giunto il momento di passare il testimone a qualcuno che possa portare avanti questa importante missione con la stessa dedizione».

«Rimarrò sempre a disposizione – conclude Magliarditi – per supportare la commissione e il mio successore, affinché il lavoro che abbiamo svolto insieme possa continuare a dare frutti positivi per la nostra comunità».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin