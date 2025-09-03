MESSINA. Sarà una serata memorabile quella del 10 Settembre per chi verrà al Marina Del Nettuno di Messina. Venti Bartender provenienti da tutta Italia, (da Torino ad Ortigia), prepareranno drink con un tema di fondo: “musica ed arte”. Metteranno in atto una singolare staffetta dandosi il cambio ad intervalli di un’ora.

Sarà possibile degustare i loro cocktails dalle 19 fino a tarda notte.

Si alterneranno al bancone del padrone di casa, Christian Costantino, che interverrà all’appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di cofounder dell’ associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con cocktails dedicati. I bartender presenti:

Da Torino, Giuliana Giancano con The House Of Suntory e Alessia Mittone con Paesano; da Milano Umberto Oliva con Bitter Fusetti e Andrea Pomo con Santa Teresa; da Bologna Peppe Doria con Martini; da La Spezia Marco Giovani con Diplomatico; da Roma Martina Proietti con Three Cents, da Catania Giovanni Torre con Aquamaris; da Palermo Sartoria con Santa Spina; da Ragusa Mattia Cilia con Tito’s Vodka; da Ortigia Andrea Franzò con Insulae e il Boats con Più Cinque. E ancora Michele Salerno da Taormina con Volcano. Da Messina Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giuseppe Margareci, Valeria Gangemi, Alessandra Lollo.

Bartender e aziende presenteranno le nuove tendenze della mixology.

Ci sarà un banco degustazione di prodotti tutti isolani con i liquori della distilleria F.lli Pistone, con amaro Maliquò e Ionico Gin. La parte food accompagnerà l’evento in “stile” streetfood con punti dedicati lungo la banchina del porticciolo. Presente, anche, “Il carretto” del maestro Giuseppe Arena, Due Coni Gambero Rosso, con il gelato artigianale.

Musica ed arte durante la serata cammineranno a braccetto.

Insieme ai cocktails, saranno presenti gli artisti di “Frequenze”, il format itinerante ideato da Piero Anna, che, nella stagione estiva, ha visto esibirsi in città, Dj’s e artisti, che, a ritmo di musica, hanno dato vita a delle opere che saranno esposte e premiate, tra un drink e l’altro.

La serata verrà presentata ed allietata dalla musica di Alfredo Reni, dj e speaker radiofonico in compagnia di Dj Marcello. Glauco, invece, esibirà il suo estro in una presentazione di live painting.

Il Marina Del Nettuno, punto di riferimento in città per i cocktails e il bere miscelato, continua a sposare diventandone location, quello che è l’evento del settore più inclusivo ed importante dell’anno in riva allo Stretto.

