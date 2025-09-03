In occasione della festa del patrono Santo Stefano, il Comune ha deciso di assicurare in collaborazione con la Sais un servizio di bus navetta sia per le funzioni religiose che si terranno presso il Duomo Antico del Castello, sia per i tradizionali concerti in Marina Garibaldi organizzati ogni anno in occasione della festa.

Nello specifico domenica 7 settembre è prevista una navetta di collegamento da piazza XXV Aprile al Castello, dalle 8 alle 14.

Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato (4, 5, 6 settembre) invece per consentire la partecipazione ai concerti Luca Virago (4 settembre); Patty Pravo (5 settembre); Noemi (6 settembre) in Marina (inizio presuntivo 21.30 e fine 23.30) sono istituite due navette con partenza da Gobba del Cammello – lido La Fenice e arrivo Cristoforo Colombo/Marina Garibaldi dalle 19 alle 21 e dalle 23.30 alle 24.30.

I servizi saranno resi gratuitamente ai cittadini.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin